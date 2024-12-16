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علوم الدار

طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم

طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم
16 ديسمبر 2024 13:37

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة اليوم الوطني  الـ53.

وقال سموه عبر منصة إكس: "أبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لهم مزيداً من التطور والرخاء. الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم التي تستمد عمقها من الروابط الأخوية والتاريخية المشتركة".

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