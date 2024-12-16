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علوم الدار

منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني

منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
16 ديسمبر 2024 13:49

 هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة العيد الوطني. 


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس:«أتقدم بأصدق التهاني إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة العيد الوطني، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين، ويبارك في مسيرتها التنموية من أجل تحقيق الرخاء والازدهار لشعبها. علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتواصل التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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