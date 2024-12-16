انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار

إبراهيم سليم (أبوظبي) أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى أن يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً، وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان. وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، علماً بأن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، بلغت 5.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وأفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عمق بحر عمان، وكذلك نشاط لرياح شمالية شرقية محملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً، على بعض مناطق الدولة. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية والجزر، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.