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علوم الدار

فعاليات "ليوا الدولي 2025" تتواصل بمنطقة الظفرة

فعاليات "مهرجان ليوا الدولي 2025" تتواصل بمنطقة الظفرة
16 ديسمبر 2024 16:29

 تستمر فعاليات مهرجان ليوا الدوليّ "ليوا 2025"، حتى 4 من يناير المقبل، بتَنظيم من دائرة الثَقافة والسياحة، وبالتعاون مع نادي ليوا الرياضيِّ وبلديةِ الظفرة.

يعد مهرجان ليوا الدوليّ إحد أهم الوجهاتِ الشتوية الاستثنائيةِ في أبوظبي، إذ يضم  16 حَدثاً رياضياً تَمزج بينَ المُغامَرةِ والتراثِ والتَجارِبِ المُلهِمَةِ حولَ "تل مرعب"، أعلى الكثبانِ الرَمليةِ في دَولةِ الإمارات.

وعلى مدى 23 يَومَاً، تَتواصل فعاليات المِهرجانِ مُعزِّزةً مكانتَهُ إقليمياً وعالمياً بوصفِهِ إحدى أهمِِّ الوجهاتِ الشتويةِ التي تَستقطبُ مختلفَ شَرائحِ المُجتَمع،ِ ومُحبّي التَخييمِ والبَرّ، وعشّاقَ المُغامَراتِ والرياضاتِ التُراثيةِ وسباقات السرعَةِ وتَحدياتِ السياراتِ والدرَّاجاتِ بأنواعِهَا، بمشاركةِ أبرزِ المُحترفينَ والمُتسابقينَ من مُختَلَفِ أنحاءِ العَالَمِ.
ويستمتع الزوَّار أيضاً بجَدولٍ مُتنوِّعٍ من عروضِ الألعابِ النَاريةِ والحَفلاتِ المُوسيقيةِ الحَيَّةِ والأنشطةِ الصَحراويةِ المُتنوِّعَةِ بينَ أحضانِ الطَبيعةِ الخلَّابةِ في منطقةِ الظفرة.

وشهدت فعاليات الاستعراضِ الحُرِّ الذي انطلقت بهِ فَعاليات المهرجانِ إقبالاً جَماهيرياً كبيراً من داخلِ الدَولةِ وخَارِجِهَا للاستمتاعِ بالاستعراضاتِ الشيقةِ التي انطلقَت بمُشارَكَةِ أكثرَ من 130 سيارةً من مُختَلَفِ الفِئاتِ التي تَستعرضُ مَهاراتِ السَائقينَ في عَددٍ من الحَرَكاتِ مثلَ العُقدةِ والخبّة والسيطرةِ والعكسيةِ.

مهرجان ليوا الدولي "ليوا 2025" يسلِّط  بدورهِ الضَوءَ على المُقوِّماتِ السِياحيَّةِ الفَريدةِ في منطقةِ الظَفرَة، بوصفِهَا وجهةً مستدامةً نَابِضةً بالحَياةِ من خِلالِ بَرنامجِهِ الحَافِلِ الذي يَدعو الجَميعَ إلى إثراءِ شَغَفِهِم بالمغامراتِ والرياضةِ والثَقافةِ والفنونِ والموسيقى.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهرجان ليوا الدولي
ليوا
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