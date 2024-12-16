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علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في احتفالية اليوم الوطني البحريني الـ53

شعار شرطة أبوظبي
16 ديسمبر 2024 16:23

شاركت شرطة أبوظبي في احتفالات سفارة مملكة البحرين لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ " 53 " للمملكة، مؤكدة الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وشارك الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، واللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي في المسيرة الاحتفالية التي تقدمتها فرسان شرطة أبوظبي "الخيالة" والدوريات الشرطية ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية .

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وقدمت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة أمام الضيوف مقطوعات موسيقية معبرة ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

المصدر: وام
اليوم الوطني البحريني
البحرين
شرطة أبوظبي
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