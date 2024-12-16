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علوم الدار

حمدان بن محمد: نفخر بأننا دولة انطلقت من الصحراء إلى القمر والمريخ وحزام الكويكبات

حمدان بن محمد
16 ديسمبر 2024 17:08

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،  رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء، أننا نفخر بأننا دولة انطلقت من الصحراء في رحلة أخذتنا إلى القمر والمريخ وحزام الكويكبات.

وأكد سموه أن دولتنا تواصل التحليق في فضاءات الريادة وطموحاتنا بلا حدود.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"خلال ترؤسنا الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء، بحثنا الاستثمارات الوطنية والمشاريع المقبلة في قطاع الفضاء والذي يشهد تطوراً مستمراً... وجددنا التزامنا بدعم ومواصلة تنفيذ برامج طموحة لاستكشاف الفضاء الخارجي حيث وصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 40 مليار درهم خلال السنوات الماضية.. لشعبنا أقول، من كان رئيسه محمد بن زايد آل نهيان وملهمه محمد بن راشد آل مكتوم ... لن يعرف المستحيل".

وأضاف سموه:"نفخر بأننا دولة انطلقت من الصحراء في رحلةٍ أخذتنا إلى القمر والمريخ وحزام الكويكبات، وتواصل دولتنا التحليق في فضاءات الريادة وطموحاتنا بلا حدود".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفضاء
حمدان بن محمد
الإمارات
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