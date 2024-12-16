الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له

حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
16 ديسمبر 2024 17:37

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، سعادة حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام، والوفد المرافق له.

وتسلم سموه، خلال اللقاء، مجموعة قيمة ونادرة من الصور الخاصة بسموه من شبكة أبوظبي للإعلام، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة قوة المؤسسات الإعلامية في إبراز الإرث الثقافي والاجتماعي الغني لدولة الإمارات عامة والفجيرة خاصة، وترسيخه بين الأجيال، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الإعلامية والثقافية لنقل الصورة التاريخية والثقافية للإمارات وإرثها الأصيل.

أخبار ذات صلة
«تريندز» يستعرض فرص وآفاق العلاقات الخليجية البريطانية
«أبوظبي للإعلام» تبدأ تغطيتها لـ «ليوا 2025» وتُطلق مسابقة «صوِّر ليوا»

كما تم، خلال اللقاء، استعراض مجموعة من الخطط الاستراتيجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والروبوتات الإعلامية المستخدمة في شبكة أبوظبي للإعلام، والتي تعد أحد رواد الإعلام، ومن أوائل المؤسسات الإعلامية في المنطقة التي تعتمد على الابتكار الرقمي، وتساهم بشكل كبير في تطوير المشهد الإعلامي عبر تبني أحدث التقنيات والأنظمة الذكية.

وتقدم حمد الكعبي بالتهنئة والمباركة لسموه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم، وبجزيل الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وتشجيعه الدائم واللامحدود لقطاع الإعلام في الدولة، وحرصه المستمر على تحفيز الشباب للعمل مع كافة المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، لخلق بيئة عمل جاذبة ومتكاملة تسهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة الإعلام والثقافة في الدولة.

كما أكد حرص شبكة أبوظبي للإعلام على توسيع البصمة الرقمية عبر المنصات المختلفة، لضمان وصول أوسع لها، ما يسهم في تعزيز مستوى أدائها وإبراز دورها ضمن طليعة المؤسسات الإعلامية التي تجمع بين الأصالة والحداثة.

المصدر: وام
حمد الشرقي
حاكم الفجيرة
أبوظبي للإعلام
حمد الكعبي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
أندريا فانيك، المصابة بكوفيد طويل الأمد
الترفيه
كوفيد طويل الأمد لا يزال يعطّل حياة الكثيرين
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©