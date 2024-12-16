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علوم الدار

وفاة 9 عمال وإنقاذ 73 إثر تدهور حافلة في خورفكان

شعار شرطة الشارقة
16 ديسمبر 2024 18:43

توفي تسعة ركاب بين 83 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربي، إثر تدهور حافلة لنقل العمال في مدينة خورفكان، مساء يوم أمس الأحد، نتيجة تعطل مكابح الحافلة، وفقا لما نقلته شرطة الشارقة على موقع فيسبوك.
وأضافت "تمكنت الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية،  من الوصول بسرعة قياسية إلى موقع الحادث مما ساهم في إنقاذ 73 شخصاً من الركاب وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
وقال العميد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، إن "غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت، مساء الأحد، بلاغاً عن تدهور حافلة بها عمال، على ميدان وادي وشي الواقع على مدخل مدينة خورفكان. وعلى الفور، توجهت جميع الفرق الشرطية المختصة وفرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني لموقع الحادث، وتبين وقوع وفيات وإصابات".
وأشار إلى أنه على الفور، جرى رفع حالة الاستعداد، وباشرت جميع الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات الفورية لإنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم نتيجة للإصابات المتفرقة التي لحقت بهم، والتي تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، كما نقلوا إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية الشاملة.
وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن تعطل الفرامل في الحافلة كان السبب الرئيس للحادث، الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة وتدهور الحافلة عند المخرج الأيمن لمدخل مدينة خورفكان.
وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الطرق إلى ضرورة الالتزام بالقوانيين واللوائح المرورية، ومعايير الأمان المروري، وأكدت على أهمية الالتزام التام بالصيانة الدورية للمركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق، والتقيد بالسرعات المحددة في الأنفاق والمنحنيات والتقاطعات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة الشارقة
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حافلة
حافلات نقل العمال
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