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علوم الدار

توقعات بسحب منخفضة وسقوط أمطار غدا

توقعات بسحب منخفضة وسقوط أمطار غدا
16 ديسمبر 2024 19:02

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشرقية والجزر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والمد الثاني عند الساعة 04:28، والجزر الأول عند الساعة 21:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:46.
أما في بحر عمان، فيكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والمد الثاني عند الساعة 23:53، والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

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المصدر: وام
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