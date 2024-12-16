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سعود بن صقر يشهد ندوة مجموعة «تريب دوت كوم» في رأس الخيمة

سعود بن صقر يشهد ندوة مجموعة «تريب دوت كوم» في رأس الخيمة
16 ديسمبر 2024 19:49

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، ندوة مجموعة «تريب دوت كوم»، المزود العالمي الرائد لخدمات السفر والسياحة، التي عُقدت في الإمارة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي بين رأس الخيمة والصين. 

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دعم نمو قطاع السياحة والسفر في الإمارة، وتعزيز تنافسيته العالمية، يشكلان محوراً أساسياً في استراتيجية الإمارة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأشاد سموه بعمق العلاقات الاستراتيجية المتنامية مع الصين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية، والسياحية، والتجارية، والاستثمارية، مؤكداً دور هذه العلاقات في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للعيش والعمل والسياحة.

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كانت الندوة قد عُقدت في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، وجمعت المديرين التنفيذيين لمجموعة «تريب دوت كوم» وأعضاء من فرق عملهم من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المسؤولين والمختصين من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. 

ركزت النقاشات على تبادل الخبرات والمعارف واستكشاف سبل التعاون المشترك.
كما تعرف فريق مجموعة «تريب دوت كوم» على مشاريع السياحة والضيافة التي تنفذها إمارة رأس الخيمة، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز هذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا التعاون كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات مشتركة بين الإمارة والصين في مجال السياحة.

المصدر: وام
سعود بن صقر
حاكم رأس الخيمة
السياحة
ندوة
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