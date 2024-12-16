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علوم الدار

«الشارقة للمتاحف».. تفتتح مخيم «إجازة سعيدة» الشتوي

جانب من أنشطة «مخيم إجازة سعيدة»
16 ديسمبر 2024 20:25

الشارقة (وام)
افتتحت هيئة الشارقة للمتاحف اليوم، مخيمها الشتوي تحت شعار «مخيم إجازة سعيدة»، الذي يستمر حتى 2 يناير المقبل بمشاركة 8 من متاحفها، وتُنظم خلاله العديد من الأنشطة التعليمية والتثقيفية والترفيهية المُتنوعة والمبتكرة، الموجهة للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً، ممن لديهم شغف استكشاف التراث وصقل مهاراتهم وإبداعهم.
يهدف المخيم إلى إثراء المحتوى الثقافي والتعليمي للأطفال والطلاب واستثمار فترات الإجازة المدرسية بشكل يغني وقتهم وينمي قدراتهم الفكرية ومهاراتهم الإبداعية، مع تعزيز الوعي بأهمية المتاحف كبيئة تعليمية تفاعلية ممتعة.
يقدم المخيم مجموعة متنوعة من البرامج ذات المواضيع المختلفة التي تهدف إلى إلهام الأطفال وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم، وتعزيز تقديرهم للتراث، بما يشمل استكشاف أسرار البحر في متحف الشارقة البحري، واكتشاف عجائب العلوم في متحف الشارقة العلمي، إلى جانب تلمس جمال التراث الإماراتي في بيت النابودة، وتنظيم ورش فنية وعلمية متعددة.
سيقام مخيم «حكايات الحصن» في حصن الشارقة، ومخيم «أسرار الأعشاب والفنون» في متحف الشارقة للتراث، من اليوم وحتى 19 ديسمبر الجاري، وتتيح فعاليات مخيم كنوز البحر فرصة استكشاف أسرار التراث البحري.
أما عشاق العلوم، فسيجدون ضالتهم في برنامج «اكتشافات علمية»، الذي يُقام في متحف الشارقة العلمي من اليوم وحتى 26 ديسمبر الجاري ومخيم رحلة عبر الزمن الذي يقام في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي في كلباء خلال الفترة نفسها، مصطحباً الأطفال في رحلة شيقة إلى الماضي لاستكشاف تفاصيل حياة الأجداد من خلال أنشطة عملية وجولات تفاعلية تُعيد إحياء التراث بأسلوب ممتع.
 ويستضيف بيت النابودة، مخيم «بيت جدي»، بينما تحتضن مدرسة التيمية فعالية «فن الحروفيات» من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري.
فيما يسدل المخيم الستار على فعالياته بحصن خورفكان، حيث يُقام مخيم الاكتشافات الأثرية من 30 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل، ويصطحب الأطفال في مغامرة شيقة لاستكشاف التراث الأثري في الشارقة عبر أنشطة تفاعلية ممتعة.

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