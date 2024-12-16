الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تتويج الفائزين في أشواط سن اللقايا بمزاينة مدينة زايد

تتويج الفائزين في أشواط سن اللقايا بمزاينة مدينة زايد
16 ديسمبر 2024 20:32

أبوظبي (وام)
توجت مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة، مساء اليوم، الفائزين في 13 شوطاً ضمن سن اللقايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصصت لها 120 جائزة، وشهدت منافساتها مشاركة 354 مطية، وذلك في موقع المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي.

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يشهد ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
انطلاق منافسات مزاينة مدينة زايد ثالثة محطات مهرجان الظفرة

وتوج ضيف الشرف إبراهيم سالم بالكور المزروعي، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.
ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم الاثنين، الإبل المشاركة في أشواط الإيذاع الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم، واليذاع المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة وسيتم إعلان نتائجها مساء غد الثلاثاء.

منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
سن اللقايا
تتويج
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
وفاة مشجع لـ «السيتي» خلال «ديربي مانشستر»
الرياضة
وفاة مشجع لـ «السيتي» خلال «ديربي مانشستر»
اليوم 22:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©