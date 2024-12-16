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علوم الدار

هزاع بن زايد: تلبية احتياجات المواطنين في قمة أولويات القيادة الحكيمة لرئيس الدولة

هزاع بن زايد: تلبية احتياجات المواطنين في قمة أولويات القيادة الحكيمة لرئيس الدولة
16 ديسمبر 2024 22:52

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين إن تلبية احتياجات المواطنين في قمة أولويات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

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وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «قمنا بجولة تفقدية على مختلف أنحاء منطقة العين للاطلاع على أبرز المرافق المجتمعية والمشاريع التنموية. تظل تلبية احتياجات المواطنين في قمة أولويات القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الإنسان هو أساس التنمية، وبأن رفاهه هو الهدف الأسمى دائما».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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