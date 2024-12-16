الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التحكيم الإلكتروني» محاضرة في «العليا للتشريعات»

«التحكيم الإلكتروني» محاضرة في «العليا للتشريعات»
17 ديسمبر 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اختتام برنامج «الذكاء الاصطناعي» التدريبي في المؤسسات الإعلامية
«إقامة دبي»: تسهيلات ودعم إنساني لتصحيح أوضاع المخالفين

نظَّمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، عبر منصة مايكروسوفت تيمز، محاضرة تثقيفية بعنوان «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، قدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «تأتي هذه المحاضرة ضمن جهودنا لتعزيز الوعي القانوني بالتحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني. نسعى من خلالها إلى تطوير المعرفة حول الأطر القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأطراف في بيئة الأعمال الرقمية».
من جانبه، أشار الدكتور فيصل العمري إلى أهمية التحكيم الإلكتروني كبديل مرن وسريع لفض النزاعات في العصر الرقمي، مؤكداً دور اللجنة في بناء ثقافة تشريعية تتماشى مع التطور التكنولوجي وتواكب احتياجات المستقبل.

دبي
التحكيم الإلكتروني
اللجنة العليا للتشريعات
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم خياماً ومساعدات للنازحين في وسط غزة
17 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©