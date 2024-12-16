«التحكيم الإلكتروني» محاضرة في «العليا للتشريعات»

دبي (الاتحاد)

نظَّمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، عبر منصة مايكروسوفت تيمز، محاضرة تثقيفية بعنوان «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، قدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.

وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «تأتي هذه المحاضرة ضمن جهودنا لتعزيز الوعي القانوني بالتحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني. نسعى من خلالها إلى تطوير المعرفة حول الأطر القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأطراف في بيئة الأعمال الرقمية».

من جانبه، أشار الدكتور فيصل العمري إلى أهمية التحكيم الإلكتروني كبديل مرن وسريع لفض النزاعات في العصر الرقمي، مؤكداً دور اللجنة في بناء ثقافة تشريعية تتماشى مع التطور التكنولوجي وتواكب احتياجات المستقبل.