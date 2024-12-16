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علوم الدار

«السلامة الغذائية» تدعو إلى ضرورة الالتزام بالممارسات السليمة في المزارع

عدم التخلص من المخلفات الزراعية بالطرق السليمة يوقع في المخالفة
17 ديسمبر 2024 01:04

إبراهيم سليم  (أبوظبي) 

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دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة أصحاب المزارع إلى ضرورة الالتزام بالممارسات الصحيحة والسلمية الخاصة بالمزارع وضمن الاشتراطات والتشريعات المعمول بها للقطاع الزراعي في «الهيئة»، بجانب أهمية الالتزام باستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية في المزارع، وفقاً للتشريعات السارية.
وقد رصدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدداً من المخالفات، من خلال الزيارات الرقابية الروتينية والحملات التفتيشية المستمرة على المزارع لضمان الالتزام بالقرارات الصادرة عن «الهيئة» فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له.
وأكدت «الهيئة» أنه، خلال الفترة من يناير حتى الربع الثالث من العام الجاري، شهدت إصدار 106 مخالفات، في المزارع، من أبرزها حرق المخلفات الزراعية داخل المزرعة، وعدم التخلص من المخلفات الزراعية، وممارسة نشاط بدون ترخيص من «الهيئة»، واستخدام المزرعة في غير الأغراض المخصصة لها، وتركيب مضخة لسحب المياه من شبكات الري الجماعي أو إحداث تغييرات في خطوط الشبكة بأي طريقة من دون موافقة «الهيئة».
 كما شملت المخالفات المنتجات الزراعية المنتجة من المزرعة التي تحتوي على متبقيات مبيدات أكثر من الحدود المسموح بها، وعدم الالتزام بالتعليمات الواردة في ملصق عبوات المبيدات أو بطاقة تعريف المبيد عند استخدامه، وعدم الالتزام بالشروط الفنية والصحية خلال تداول الأعلاف، وعدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة عند تحضير السماد العضوي، بالإضافة إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المزرعة.
الجدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كانت قد أصدرت دليلاً للممارسات غير الصحيحة في المزارع وطرق تصحيحها، حيث يستهدف الدليل توعية أصحاب وعمال المزارع بسلبيات بعض الممارسات الشائعة والسلوكيات التي تتصل بطرق الزراعة وأساليب الري والتخلص من المخلفات الزراعية، وغيرها من الممارسات التي تضر بالنشاط الزراعي بشكل عام وتتعارض مع مفاهيم الاستدامة الزراعية. 
كما تعزز «الهيئة» الجهود المبذولة للارتقاء بواقع قطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، وتعزيز نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية.
زيارات ميدانية
علاوة على ذلك، يقوم المرشدون الزراعيون في «الهيئة» بزيارات ميدانية دورية على المزارع لتوعية أصحابها والعاملين فيها بالممارسات الزراعية السليمة، وتقديم النصح والإرشاد لهم، بالإضافة إلى حملات التوعية الميدانية، وتقديم محاضرات ولقاءات توعية لملاك المزارع لتجنب الممارسات غير السليمة والنشاطات غير المسموح بها، والالتزام بالمعمول به في مزارع الإمارة، ما يُسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية، والمحافظة على الأمن الحيوي، وتحقيق أهداف «الهيئة» في الوصول إلى الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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