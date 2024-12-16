اختتام برنامج «الذكاء الاصطناعي» التدريبي في المؤسسات الإعلامية

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ومجلس الإمارات للإعلام، اختتمت مبادرة Google للأخبار وشركة FT Strategies بنجاح برنامجهما المشترك «الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأقيمت الفعالية في مركز الابتكار في مكتب شركة Google الواقع في مدينة دبي للإنترنت، بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، حيث تضمنت ورش عمل تخصصية وحوارات معمقة أدارها خبراء من شركة FT Strategies، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من نخبة الإعلاميين في المنطقة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المؤسسات الإعلامية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بكفاءة بين المتخصصين في العمل الإعلامي بالمنطقة، وتمكينهم من استكشاف الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير عملياتهم الإعلامية.

وقالت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام: «يعكس هذا البرنامج رؤية مجلس الإمارات للإعلام الهادفة إلى تشكيل مشهد إعلامي مبتكر، وتمكين الكفاءات بمهارات جديدة، بما يدعم تطور قطاع الإعلام في المنطقة. يجمع البرنامج بين خبرة FT Strategies في مجال النشر والتقنيات المبتكرة للذكاء الاصطناعي التي تقدمها (غوغل)، ما يتيح فرصة فريدة للمتخصصين الإعلاميين لاكتساب المهارات والرؤى التي تعزز تميزهم المهني، وتواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام».

إنجاز بارز

قال مازن صباغ، مدير شراكات الأخبار والنشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «غوغل»: «يُمثل هذا التعاون المشترك بين مبادرة Google للأخبار، وشركة FT Strategies، ومجلس الإمارات للإعلام، ووزارة الإعلام السعودية إنجازاً بارزاً في مسار تطوير الإعلام في المنطقة. ويمكّن البرنامج الناشرين من تصميم وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، ما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم. ونتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون وبناء القدرات ودفع عجلة الابتكار داخل منظومة وسائل الإعلام الإخبارية في المنطقة».