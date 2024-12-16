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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعزز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية

المشاركون في المحاضرة (من المصدر)
17 ديسمبر 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية للعمال تحت شعار «حقوقهم مسؤوليتنا»، بهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات.
وتأتي المحاضرة التي نفذتها الدائرة، ممثلة بلجنة التوعية العمالية، في المدينة العمالية «قرية السدرة ميدل إيست» في منطقة حميم، في إطار التزامها بدعم جهود حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التوعية القانونية لدى العمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لدى جميع فئات المجتمع، ودعم توجهات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يعزز من تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتضمنت المحاضرة التوعوية والتي تم تقديمها بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والأوردو، تعريف العمال بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، مع تسليط الضوء على أبرز نصوص مواد القانون ونطاق تطبيقه، وآخر ما تم استحداثه من أنماط عمل جديدة تتيح مرونة كبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات، وما يوفره من ضمانات تحقق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال من المستثمرين.

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