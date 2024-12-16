حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارقة

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات في الجزء الواقع بين شارع العوير وإمارة الشارقة بالاتجاه إلى الشارقة، وذلك خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة 05:30 مساءً إلى الساعة 08:00 مساءً، ابتداء من 1 يناير 2025.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الهيئة لتوسيع نطاق حظر حركة الشاحنات في بعض الشوارع المحورية بإمارة دبي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحامات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات الخاصة، فضلاً عن تحسين مستويات السلامة المرورية.

وبدأت الهيئة تنفيذ سياسة حظر الشاحنات في شارع الشيخ محمد بن زايد في أبريل 2024، ويشمل التوسع الجديد شارع الإمارات باتجاه الشارقة في الفترة المسائية من بداية العام المقبل.

وتشمل سياسات حظر الشاحنات أيضاً بعض الطرق الرئيسة في دبي، مثل شارع الاتحاد وشارع ميدان، حيث يُحظر مرور الشاحنات طوال الوقت، بينما يشمل شارع الشيخ زايد والمناطق السكنية في إمارة الشارقة حظر خلال أوقات الذروة، كما تشمل الخطة حظر الشاحنات في طرق أخرى مثل شارع المطار وشارع عمّان في فترات الصباح والمساء.