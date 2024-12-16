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رئيس الدولة: علاقات أخوية وتاريخية تربط بين الإمارات والبحرين

رئيس الدولة: علاقات أخوية وتاريخية تربط بين الإمارات والبحرين
17 ديسمبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ملك وشعب البحرين الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً سموه أن الإمارات والبحرين تربطهما علاقات أخوية تاريخية، وأن البلدين سيظلان معاً في كل ما يحقق الخير والنماء لشعبيهما وشعوب المنطقة. 
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «خالص التهنئة وصادق الأمنيات لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمان والعز والتقدم. الإمارات والبحرين تربطهما علاقات أخوية تاريخية، وإن شاء الله يظل البلدان معاً في كل ما يحقق الخير والنماء لشعبيهما وشعوب المنطقة».
وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مملكة البحرين الشقيقة بعيدها الوطني، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب البحرين الشقيق عيدهم الوطني.. وكل التبريكات بعيد الجلوس الخامس والعشرين للملك.. أدام الله عليكم نعمته.. وأدام عليكم الأمن والأمان.. والازدهار والاستقرار.. وأدام المحبة بين الشعبين الشقيقين».
كما هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين، مؤكداً سموه أن علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتواصل التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «أتقدم بأصدق التهاني إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق بمناسبة العيد الوطني سائلاً الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين ويبارك في مسيرتها التنموية من أجل تحقيق الرخاء والازدهار لشعبها. علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتواصل التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد بعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بهذه المناسبة.

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