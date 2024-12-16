الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير كازاخستان: رؤية قيادتي الإمارات وكازاخستان تؤسس لآفاق واعدة في التعاون

سفير كازاخستان: رؤية قيادتي الإمارات وكازاخستان تؤسس لآفاق واعدة في التعاون
17 ديسمبر 2024 01:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تقدم خياماً ومساعدات للنازحين في وسط غزة
رئيس البرلمان العربي يشيد بالتنسيق المصري الإماراتي لدعم القضايا العربية

أكد نجم الدين محمد علي، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفها بالتاريخية والاستراتيجية في شتى المجالات، مشيراً إلى أهمية رؤية قيادتي البلدين باعتبارها المحرك الرئيسي لتعزيز العلاقات الثنائية المتسارعة.
وقال بمناسبة يوم استقلال كازاخستان، إن العلاقات الحالية بين قيادتي كازاخستان ودولة الإمارات تشهد توافقاً استراتيجياً في الرؤى والتوجهات السياسية والاقتصادية، مع تركيز قوي على التنمية المستدامة والتكنولوجيا والتعاون في قطاعات متنوعة، فيما تتسم هذه العلاقة بالمرونة والقدرة على التكيف مع التحديات العالمية، مما يجعلها علاقة مثمرة ومبشرة للمستقبل، مع إمكانيات كبيرة للتوسع في مختلف المجالات. وأضاف أنه على صعيد التعاون الأمني، هناك تنسيق استراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، حيث تشتركان في رؤية متطابقة حول الأمن العالمي والسلام الإقليمي، لافتاً إلى الرؤية الاستراتيجية لرئيس كازاخستان، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة كازاخستان مركزاً اقتصادياً وتجارياً في آسيا الوسطى، فيما تلعب الإمارات دوراً كبيراً في هذه الرؤية عبر الاستثمارات والتكنولوجيا. وأكد أن كازاخستان والإمارات تتمتعان بعلاقات قوية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تُعد الإمارات من أكبر المستثمرين في اقتصاد كازاخستان، فيما تربط البلدين علاقات تعاون مميزة في مجالات، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والعقارات، والنقل، وخاصة بعد أن قامت كازاخستان بإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية على مدار السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما جعلها نقطة جذب للعديد من الشركات الإماراتية والعالمية. 
الاستثمارات الإماراتية 
 كشف عن أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس التزام الإمارات بتعميق العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان، بالإضافة إلى التوسع في المشاريع المشتركة التي تسهم في دفع التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية.
وقال: إن شراكة كازاخستان مع الإمارات تعتبر من بين الأنشط في المنطقة العربية، باعتبارها تمثل البوابة الرئيسية للصادرات الكازاخية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتوافر فرص كبيرة لتعميق التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، التكنولوجيا، والزراعة، فضلاً عن الاستفادة من الابتكارات التي تقدمها الإمارات في مجال الذكاء الصناعي والمشاريع المستقبلية، مثل المدن الذكية.

كازاخستان
الإمارات
سفير كازاخستان
العلاقات الثنائية
التنمية المستدامة
مكافحة الإرهاب
الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم خياماً ومساعدات للنازحين في وسط غزة
17 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©