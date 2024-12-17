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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني
17 ديسمبر 2024 14:23

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي تشيرينج توبجاي، رئيس وزراء مملكة بوتان.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
بوتان
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