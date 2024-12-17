شرطة دبي تحجز 17 مركبة وتحرر 101 مخالفة بسبب إثارة الفوضى والإزعاج في شارع الميدان

صرّح اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية حجزت 17 مركبة، وحررت 101 مخالفة الأسبوع الماضي، ضد سائقين ارتكبوا أعمالًا تخريبية واستعراضات خطرة تسببت في إثارة الفوضى والضجيج في شارع الميدان.

وأوضح أن هذه السلوكيات المتهورة تضمنت استخدام المركبات بطريقة غير قانونية، وإطلاق أصوات عالية، وإجراء حركات خطرة، الأمر الذي عرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، بالإضافة إلى الاخلال بأمن الطريق وهدوء الأحياء المجاورة.

إجراءات صارمة وحزم في تطبيق القانون





وأوضح اللواء المزروعي أن حجز المركبات المخالفة يتم لفترات متفاوتة حسب نوع المخالفة، فضلًا عن فرض غرامات مالية تُحدد وفقًا لقانون السير والمرور الاتحادي.

وأكد أنه وفقًا لأحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، فقد تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل إلى 50 ألف درهم على المركبات المخالفة، وذلك كجزء من الإجراءات الرادعة لهذه السلوكيات الخطرة.







وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي سبق أن حذرت مرارًا من هذه الممارسات غير المسؤولة، وشددت على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وضمان سلامة مستخدمي الطريق. إلا أن بعض السائقين يصرون على التمادي في ارتكاب هذه التجاوزات، ما يستدعي إجراءات صارمة لضبط الأمن المروري.





تحذيرات للمتهورين ونداء للمجتمع



وحذر مساعد القائد العام لشؤون العمليات سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور على الطرق، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب بشدة كل من يقود مركبته بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر، أو تسبب أضرارًا للطريق أو البيئة. وأكد أن شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء.





وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزام شرطة دبي بالحفاظ على النظام العام، وتعزيز ثقة المجتمع في قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لكل ما يهدد سلامة وأمن الطرق في الإمارة.



تعزيز السلامة المرورية

وأشار المزروعي إلى أن جهود شرطة دبي تستند إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن السلوكيات الطائشة. إلى جانب دعم جهود الحملات التوعوية لتعزيز السلامة المرورية التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار "طريق آمن للجميع"، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد السير، خاصة بين فئة الشباب، لضمان سلامة الجميع وتحقيق مستويات أعلى من الأمان على طرق الإمارة.





ودعا اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية سلبية عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.