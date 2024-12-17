مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تعلن الفائزين بجوائز التميز الطبي لعام 2024

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن أسماء الفائزين بجوائز التميز الطبي لعام 2024 على مستوى الوطن العربي ودولة الإمارات، وذلك تقديراً للإنجازات المتميزة في القطاع الصحي والبحث العلمي.

وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل يقام في 30 يناير المقبل بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وفاز بجائزة الأبحاث في القطاع الصحي على مستوى الوطن العربي فريق بحثي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، عن دراسة بعنوان «صعوبة الدلالات التشخيصية في تحديد المتغيرات الجينية» والتي شملت 4577 عائلة، وناقشت التحديات التي تواجه تفسير المتغيرات الجينية لدى المرضى المصابين بالأمراض الوراثية المندلية، بهدف تحسين فاعلية برامج الأمراض غير المشخصة عالمياً.

كما فاز فريق بحثي من مؤسسة حمد الطبية بدولة قطر، بالتعاون مع جامعة الكويت وجامعة ميديبول بإسطنبول، عن دراسة سريرية بعنوان «التحول إلى المضادات الحيوية الفموية في حالات بكتيريا الدم سالبة الجرام».

وفي جائزة العلوم الوراثية فاز الدكتور أندريه مغرباني من الجامعة الأميركية اللبنانية، تقديراً لإسهاماته في مجال التشخيص المبكر للأمراض الوراثية والإرشاد الوراثي وزيادة الوعي الصحي بالاضطرابات الجينية، حيث امتدت جهوده لتشمل العديد من الدول العربية.

وفي جائزة أفضل بحث في القطاع الصحي على مستوى الإمارات فازت ثلاث دراسات بارزة، تضمنت دراسة لفريق كليفلاند كلينك أبوظبي بعنوان «رمز التواء الخصية نهج متعدد التخصصات لتحسين نتائج الحالات».

وفازت دراسة لفريق من جامعة الشارقة ومستشفى القاسمي وتوام بعنوان «الابتكار في علاج الالتهاب الرئوي باستخدام تعلم الآلة القابل للتفسير»، وهدفت الدراسة إلى تعزيز الالتزام بالإرشادات العلاجية وتوقع نسب الوفيات، كما فازت دراسة لفريق من مستشفى الجليلة للأطفال وكليفلاند كلينك أبوظبي وجامعة الشارقة بعنوان «فعالية العلاجات الدوائية للمثانة مفرطة النشاط لدى الأطفال والمراهقين».

وفي جائزة المتميزين في القطاع الصحي فاز الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، استشاري أمراض الكلى وزراعة الأعضاء، تقديراً لإسهاماته البارزة في تطوير الرعاية الصحية بالدولة، ودوره الكبير خلال جائحة كوفيد- 19 في دعم الأبحاث السريرية.

وفازت الدكتورة فتحية فرض الله العوضي، رئيسة قسم الغدد الصماء بمستشفى دبي، تقديراً لدورها القيادي في تأسيس عيادات تخصصية متكاملة وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السكري والغدد الصماء.

وفي جائزة الابتكار في القطاع الصحي فاز برنامج زراعة الرئة بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، عن مشروع «الأمل مع كل نفس»، كما فازت دراسة «حاسبة أخطار مرض السكري وصيام رمضان» التي أعدها فريق من مستشفى دبي وجامعة الإمارات ومعهد دسمان للسكري بالكويت، بمشاركة 6736 مريضاً من عدة دول، بهدف تقييم مخاطر الصيام ورفع الوعي الصحي.

وأكد الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الجوائز تعزز من ثقافة الابتكار والبحث العلمي في القطاع الصحي، وتشجع العاملين على تحقيق إنجازات نوعية تخدم المجتمع محلياً وعربياً.