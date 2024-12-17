الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 ديسمبر 2024 17:39

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر.
وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 05:10 والجزر الأول عند الساعة 07:46 والجزر الثاني عند الساعة 21:41.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:37.

أخبار ذات صلة
المرر والشويهي يتألقان في افتتاح «ميدالية الجولف»
حمدان بن محمد يدشن أول نظام للتوصيل بالطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
التعليم والمعرفة
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
اليوم 19:14
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
الرياضة
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
اليوم 19:01
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
الترفيه
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
اليوم 18:53
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©