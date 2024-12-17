الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يدشن أول نظام للتوصيل بالطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط

حمدان بن محمد يدشن أول نظام للتوصيل بالطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط
17 ديسمبر 2024 18:08

دشن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم  أول نظام في الشرق الأوسط للتوصيل بالطائرات بدون طيار.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في خطوة جديدة تعكس ريادة دبي واستشرافها لنظم التنقل المستقبلية، دشنا اليوم أول نظام في الشرق الأوسط للتوصيل بالطائرات بدون طيار، ووجهنا الفرق المختصة بالعمل على تغطية 33% من مساحة دبي بخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، ونتقدم بالشكر لكل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الرائد».
وأضاف سموه: «دبي ملتزمة بتحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الأفراد والأعمال والمجتمعات وبما يساهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً وفقاً لمستهدفات الأجندة الاقتصادية D33.. ونحن ندرك أن ما تطبقه دبي على أرض الواقع اليوم، سيمثل نموذجاً عالمياً ومرجعاً في تشكيل مدن المستقبل».

 

أخبار ذات صلة
المرر والشويهي يتألقان في افتتاح «ميدالية الجولف»
شرطة أبوظبي تدعو السائقين لاستخدام «تطبيق ساعد» في «مهرجان ليوا الدولي»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
التعليم والمعرفة
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
اليوم 19:14
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
الرياضة
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
اليوم 19:01
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
الترفيه
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
اليوم 18:53
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©