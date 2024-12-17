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علوم الدار

فريق عطاء حمدان التطوعي يفوز بجائزة الكويت للإبداع

فريق عطاء حمدان التطوعي يفوز بجائزة الكويت للإبداع
18 ديسمبر 2024 00:53

الكويت (وام)

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حصد فريق عطاء حمدان التطوعي، المعتمد من هيئة تنمية المجتمع في دبي، جائزة الكويت للإبداع في موسمها الثاني عشر عن فئة المسؤولية الاجتماعية، تقديراً لدوره المتميز في دعم العمل الخيري والإنساني لعام 2024، ومشاركاته الفاعلة في العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية على مستوى الدولة.
وتم تنظيم مراسم تسليم الجائزة في الكويت مساء أمس الأول، بحضور ماضي عبدالله الخميس، الأمين العام للجائزة، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية، حيث تسلّم الجائزة سلطان النعيمي، عضو فريق عطاء حمدان التطوعي.
وقال أحمد بن عجلان، رئيس مجلس إدارة فريق عطاء حمدان التطوعي، إن هذا التكريم يُعد إنجازاً يضاف إلى رصيد الفريق الحافل بالعطاء، مشيراً إلى أن الفوز هو ثمرة الجهود المشتركة لكوادر الفريق وشركائه، الذين يعملون على تعزيز ثقافة التطوع، وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف: إن الفريق حقق خلال العام الجاري العديد من الجوائز والتكريمات، نتيجة مشاركاته المستمرة والفاعلة في الفعاليات الإنسانية والمجتمعية التي تنظمها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً حرص الفريق على تبني أفضل الممارسات العملية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التلاحم المجتمعي.
ويُعد هذا التكريم دليلاً على التزام فريق عطاء حمدان التطوعي بتقديم مبادرات نوعية تُجسد قيم العمل الإنساني والتطوعي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بما يعزز من دوره الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.

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