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علوم الدار

جلسة علمية تدعو إلى الاعتزاز بالقيم الوطنية والإنسانية

عمر الدرعي خلال الجلسة (من المصدر)
18 ديسمبر 2024 00:53

العين (الاتحاد)

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قدم الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يوم السبت الماضي بعد صلاة المغرب بمجلس سالم بن لوتيه العامري في منطقة زاخر بالعين، جلسة علمية جاءت بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وحضرها عددٌ من أعيان المنطقة وجمهور كبير، تحدث فيها عن القيم الوطنية والمجتمعية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وضرورة المحافظة عليها، وترسيخها في المجتمع ونفوس الأجيال، لتتواصل مسيرة العطاء والافتخار والاعتزاز بالوطن ومنجزاته.
وتناول الدكتور الدرعي، خلال الجلسة التي تأتي ضمن الجلسات الثقافية التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، مجموعةً من المحاور التي تعزز قيم الاعتزاز بالوطن، وبذل الجهود، والتفاني في الارتقاء به على مستوى الصعد.
وأكد الاهتمام بقيم الخير والعطاء والتعاون والتراحم والأخوة الإنسانية والتفاؤل، مبيناً أن دوام النعم تدوم بالشكر، داعياً الله أن يوفق القيادة الرشيدة على تفانيها في تحقيق السعادة لكل المقيمين على هذه الأرض المباركة، وأن يديم على الدولة نعمة الرخاء والازدهار.

القيم الإنسانية
الإمارات
عمر حبتور الدرعي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
مجالس أبوظبي
العين
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