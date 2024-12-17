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علوم الدار

جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مغير الخييلي يتوسط المشاركين في الجلسة بحضور مقصود كروز (وام)
18 ديسمبر 2024 00:53

أبوظبي (وام)

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اختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في «أسبوع التوعية بحقوق الإنسان» الذي نظمه مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وذلك عبر تنظيم جلسة نقاشية في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، بالتعاون مع المركز. 
وشهدت الجلسة، التي جاءت تزامناً مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار «حقوقنا، مستقبلنا، فوراً» وفي إطار الحملة التوعوية للهيئة «اعرف حقوقك»، حضور أكثر من 150 مشاركاً محلياً ودولياً من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والفكرية والبحثية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
حضر الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
كما حضرت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، وكبار المسؤولين من مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بجانب عدد من الطلبة والمتخصصين في حقوق الإنسان من كبرى الجامعات في الدولة. 
وسلط مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة، الضوء على أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لها علاقة بمختلف جوانب الحياة، ولا سيما في ظل التطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم وخاصة التطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والتي يجب مراعاة خصوصية البيانات فيها، ما يتيح للأفراد الاستقلالية، وممارسة حقوق الإنسان الأساسية بشكل عام.
وأكد حرص الهيئة على تنفيذ مبادرات نوعية وخلق نقاشات ثرية، من شأنها تعزيز الوعي حول أهمية ثقافة وحقوق الإنسان، بما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا مجال حقوق الإنسان.
وأشار الدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية تضافر الجهود على الصعيد الدولي لتحقيق الأهداف الحقوقية المشتركة.

حقوق الإنسان
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