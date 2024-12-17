مؤسسة حمدان بن راشد تعلن عن الفائزين بجوائز التميز الطبي لعام 2024

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أسماء الفائزين بجوائز التميز الطبي لعام 2024، على مستوى الوطن العربي في فئات الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي، والجائزة العربية في العلوم الوراثية، وعلى مستوى دولة الإمارات، جائزة أفضل بحث في القطاع الصحي، وجائزة الابتكار في القطاع الصحي، وجائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي، وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات في القطاع الطبي، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي قدمت إسهامات بارزة في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يسرنا الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الطبي لعام 2024، والتي تمثل تجسيداً لالتزام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بتعزيز الابتكار وترسيخ التميز في القطاع الصحي. هذه الجوائز ليست فقط تكريماً للجهود الاستثنائية المبذولة في المجال الطبي، بل هي أيضاً رسالة تحفيزية لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، لتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم، والمساهمة في تحقيق تطور نوعي في الخدمات الصحية على المستويين المحلي والعالمي».

وأوضح الدكتور السويدي أن عملية اختيار الفائزين تمت وفق معايير دقيقة، حيث أشرفت لجنة تحكيم مستقلة ضمت نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي على تقييم المشاركات، وأضاف أن جوائز التميز الطبي تتفرع إلى قسمين موجهة للعالم العربي، وأخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل جوائز العالم العربي «الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي»، التي تبلغ قيمتها 200 ألف درهم ويُمنحها فائزان اثنان، تعزيزاً لرسالة المؤسسة في تقدير وتشجيع المساهمات البحثية عالية التأثير. تُخصص هذه الجائزة للباحثين العرب، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة، لا سيما نشر أوراق بحثية رائدة في مجال الطب والرعاية الصحية ضمن مجلات علمية محكمة معترف بها دولياً.

وتتضمن جوائز العالم العربي كذلك الجائزة العربية في العلوم الوراثية، والتي تعكس التزام المؤسسة بإعلاء قيمة التميز والابتكار في مجال علم الوراثة البشرية، وتبلغ قيمتها 370 ألف درهم، وتهدف هذه الجائزة إلى تكريم الأطباء والباحثين في أوج حياتهم المهنية من الفاعلين في مجال علم الوراثة البشرية وعلم الجينوم في العالم العربي، وتقدم تقديراً لمساهماتهم العلمية الحالية والبارزة التي كان لها وقعٌ كبير على العالم العربي.

أما جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة فتشمل جائزة أفضل بحث في القطاع الصحي، وتصل قيمتها إلى 100 ألف درهم، ونصابها 3 فائزين، وتستهدف المتخصصين الشباب في القطاع الصحي، للتعرف على أفضل المواهب البحثية في هذه المجموعة العمرية، وتشجيع ثقافة البحث العلمي.