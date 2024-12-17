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علوم الدار

توقيع «إعلان الإمارات للتعليم الطبي»

توقيع «إعلان الإمارات للتعليم الطبي»
18 ديسمبر 2024 00:53

العين (وام)

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نظمت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة «التعليم الطبي حول الكفاءات في مجال الطب وما بعده 2024»، بالتزامن مع توقيع «إعلان الإمارات للتعليم الطبي - EmiratesMEDs» بمشاركة المعهد الوطني للصحة العامة وعمداء كليات الطب والعلوم الصحية في الدولة.
حضر الندوة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من الأكاديميين والخبراء في المجال الصحي.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، في كلمته، أن توقيع الإعلان يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم الطبي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية والصحية، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مبتكرة لإعداد الجيل المقبل من المتخصصين في الرعاية الصحية، مشدداً على دور الجامعة في دعم التعاون وتطوير البحوث المشتركة، لتحقيق رؤية طموحة للارتقاء بالتعليم الصحي.
وشهدت الندوة مناقشات حول التعليم القائم على الكفاءات، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البحث العلمي في المجال الطبي، كما تضمنت الجلسات ملصقات علمية سلطت الضوء على أبحاث تسهم في تطوير التعليم الطبي، وأسفرت عن توصيات مهمة لتعزيز جودة التعليم والرعاية الصحية في الدولة. 
وسلط الأستاذ الدكتور جمعة الكعبي وكيل كلية الطب والعلوم الصحية، الضوء على تاريخ الكلية منذ تأسيسها عام 1984، مستعرضاً دورها الرائد، محلياً وعالمياً، في التعليم الطبي والبحث العلمي.

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