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علوم الدار

«أبوظبي للتنقل» يطلق دليل النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري

شعار «أبوظبي للتنقل»
18 ديسمبر 2024 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إطلاق أول دليل متخصص في حوكمة القطاع البحري ويشمل مفاهيم النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري، والذي من المقرر أن يصبح دليلاً أساسياً للاستدامة ضمن النظام البيئي البحري.
ويقدم الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إطار عمل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بحيث تم تصميمه لتوفير إرشادات حول دمج الاستدامة في العمليات البحرية لمساعدة القطاع البحري في تعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
ويتضمّن الدليل نظرة عامة وشاملة حول النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري في أبوظبي، بما يشمل تقييماً تفصيلياً للممارسات والأداء الحالي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع، واستراتيجيات دمج الاستدامة في العمليات البحرية اليومية، وأمثلة عن المبادرات التي تتوافق مع أهداف الاستدامة الأشمل والأوسع.
وفي هذا السياق، أكد «أبوظبي للتنقل»، أن «إطلاق أول دليل لإعداد التقارير حول النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في النظام البيئي البحري، حيث يُعَدّ هذا الدليل أداة لتعزيز ممارسات الشركات للتوجه نحو الأفضل، بما يخدم البيئة والمجتمع على حد سواء».
وأضاف: «سيمكن الدليل الشركات في القطاع البحري من تقديم تقارير شفافة وموثوقة حول أدائها البيئي والاجتماعي والمستدام، مما يعمق الثقة بين الجهات المعنية ويعزز الشفافية والجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية».
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة، مجموعة موانئ أبوظبي: «يتابع القطاع البحري في إمارة أبوظبي مسيرة تطوره نحو مستقبل مستدام. ويأتي هذا الدليل ليؤكد على التزامنا بتعزيز منظومة بيئية متكاملة، لا تكون فيها الاستدامة مجرد خيار ثانوي، بل إحدى الممارسات والركائز الأساسية في جميع أعمالنا ومشاريعنا». 

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