24 ألف تربوي و66 ورشة عمل في «أسبوع التدريب التخصصي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التربية والتعليم أسبوع التدريب التخصصي، يوم أمس، والذي يستمر لغاية 20 من شهر ديسمبر الحالي، ويشارك فيه أكثر من 24 ألف كادر تربوي من القيادات المدرسية، والمعلمين، ومنتسبي القطاع التربوي على مستوى الدولة وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي مجموعة من الورش التدريبية التي تم إعدادها وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة لبرامج إعداد الكوادر التعليمية والقيادات المدرسية بهدف ضمان جودة واستدامة برامج الإعداد المهني في الوزارة، حيث سيتم تنفيذ ما يزيد على 66 ورشة عمل تدريبية يقدمها نخبة من الاختصاصيين، بعدد ساعات تدريبية يقارب (240) ساعة موزعة على مجموعة من الورش والبرامج المخصّصة وفقاً لاحتياجات الكوادر التربوية، والمستجدات العلمية والتقنية التي تتعلق بمهام هذه الكوادر، والمهارات العلمية والخبرات الضرورية التي تعزز جودة مخرجات المنظومة التعليمية والأداء التربوي، وتسهم في تحقيق المؤشرات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم.

وتعليقاً على إطلاق أسبوع التدريب التخصّصي، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم: «يمثل أسبوع التدريب التخصصي الذي تنفذه الوزارة استثماراً في تطوير الكوادر التعليمية، عبر ما يقدمه من تحسين لاستراتيجيات التدريس، وتبني أساليب مبتكرة، وتصميم خطط دراسية تلبي احتياجات الطلاب المتنوعة بشكل أفضل، فضلاً عن تزويد الكوادر التربوية بالمهارات الرقمية اللازمة لتوظيف الأدوات والتطبيقات التعليمية الحديثة، وتشجيع المعلمين على البحث والتطوير في مجال التعليم بصورة تدعم تحسين الممارسات التعليمية على المستويين المؤسسي والوطني، علاوة على ما يوفره هذا الأسبوع التدريبي من منصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين المعلمين، مما يثري المعرفة ويُسهم في متابعة التطوير المهني لضمان تحسين الأداء التعليمي بشكل مستدام».

وأضاف: «نعمل على تطوير وتنفيذ نظام شامل لتحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية للكوادر التعليمية والقيادية في المدارس وفق المعايير المهنية الوطنية والعالمية، بهدف تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجاتهم بشكل كامل، وتحقق مستوى رضا وتفاعل مرتفعاً من المشاركين بما ينعكس إيجاباً على أداء الصفوف الدراسية وتحقيق نتائج تعليمية أفضل للطلاب».