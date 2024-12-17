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علوم الدار

تعاون بحثي بين «تريندز» وجمعية المحامين

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
18 ديسمبر 2024 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث العلمي والقانوني؛ وذلك بهدف دعم الإبداع والابتكار وبناء بيئة متكاملة تجمع العلم بالخبرة وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، وإجراء دراسات وأبحاث مشتركة تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات القانونية المعاصرة.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والمستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود التعاون في المجالات المتعلقة بخدمة المجتمع ونشر الوعي القانوني، ووضع إطار فعال لعلاقات التعاون بين الطرفين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي: إن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص مركز «تريندز» على بناء جسور التعاون مع المؤسسات الرائدة، وتقديم إسهامات فاعلة في تطوير المجتمع، مؤكداً أهمية الشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية؛ بهدف خدمة المجتمع وتعزيز تنميته».
من جانبه، أكد المستشار زايد سعيد الشامسي أهمية هذه الشراكة في تطوير الكوادر القانونية في الدولة، قائلاً: «إن جمعية المحامين تسعى دائماً إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية لتطوير القطاع القانوني، ونحن نعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة في هذا الاتجاه».
وفي ختام حفل التوقيع، قلد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز، المسشار زايد الشامسي ميدالية تريندز البحثية، تقديراً لدوره الداعم للعمل البحثي، وجهود تريندز المعرفية.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
جمعية الإمارات للمحامين
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