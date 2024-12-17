نهيان بن مبارك: ملتزمون بترسيخ قيم الهوية لدى الأجيال الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات اليوم الثاني من أنشطة برنامج صندوق الوطن إقبالاً كبيراً من الطلبة والطالبات بجميع المدارس والمراكز الإبداعية والشبابية المشاركة بالبرنامج بمختلف إمارات الدولة، وشملت الأنشطة عدداً من محاضرات التوعية عن مفهوم المستقبل لدى الأجيال الجديدة، وشرح مبسط عن رؤية الإمارات 2071، كما حضر الطلاب ورش عمل عن أهمية الابتكار في صياغة المستقبل، وفي الجانب الإبداعي تم تنظيم أكثر من 75 ورشة مختلفة تركز كل منها على المستقبل وعلاقته بالإبداع والابتكار سواء في المجالات الفنية أو الأدبية، أو العلمية.

ونفذ الطلبة مجموعة من المجسمات والابتكارات في مجالات الروبوت، إضافة إلى أنشطة متنوعة في مجال الزراعة بالمواد العضوية، وشملت الأنشطة مسابقات رياضية وترفيهية ممتعة، إلى جانب «مسرحية عوشة» في عرضها الثاني، وفعالية لغة القرآن التي تناولت آية من القرآن الكريم تتعلق بأهمية العلم وتناول الطلاب المعاني الخاصة بها لتعزيز قدراتهم اللغوية.

هوية وطنية قوية ومستدامة

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن: إن جميع أنشطة شتاء صندوق الوطن تهدف إلى الاحتفاء والاعتزاز بخصائص ومبادئ الهوية الوطنية التي يعرفها العالم كله عن أبناء وبنات الإمارات، وكيف أنها هوية نابضة بالحيوية دائماً، تشتمل بصفة خاصة على الإيمان بالخالق، والولاء والاعتزاز بالدين الحنيف، والحرص على لغة القرآن الكريم، والانتماء والمحبة للوطن العزيز، ولقادته ورموزه، ولتراثه وثقافته، وللأسرة المتماسكة، ولشعب الإمارات المعطاء، ولمنظومة القيم والعادات الأصيلة لديه.

وأضاف معاليه: إن عشرات فعاليات برنامج «شتاء صندوق الوطن» ركزت على أن تصل بقيم وعناصر الهوية الوطنية إلى كافة المشاركين في البرنامج بصورها كافة، كاللغة والقيم والتراث، مؤكداً استخدام الفن والأدب، والذكاء الاصطناعي والابتكار، ووسائل الاتصال الحديثة، من أجل ترسيخ قيم الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة وبالتالي نضمن لها الاستدامة.

وأوضح معاليه أن شتاء صندوق الوطن بالمدارس والمراكز الإبداعية والشبابية يعكس ما يمثله شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة» من خلال الاحتفاء بالأجيال الجديدة، والعمل على تعميق إدراكهم لنبض الوطن وتأكيد قدراتهم على الإبداع والإنجاز، ما يعزز لديهم الانتماء والولاء للوطن، وتاريخه ولغته وتراثه وحضارته ورموزه، وتقدمه وإنجازاته، وهو ما نلتزم به جميعاً وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بجهود وإبداعات الكتاب والمبدعين والفنانين المشاركين في أنشطة البرامج الصيفية.

بناء المستقبل

من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة: «إن مشاركة وزارة الثقافة في برنامج شتاء صندوق الوطن يعكس التزام الوزارة المستمر بتنظيم الفعاليات النوعية التي تسهم في تعزيز التفاعل الثقافي، والإبداعي مع كافة أفراد المجتمع، حيث يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تنظمها الوزارة والتي تسعى من خلالها إلى توفير فرص متعددة للتعلم والإبداع، وذلك بتهيئة منصات تجمع بين الورش، والحوارات، والعروض الثقافية والفنية، وقد تم تصميمها بعناية بهدف تمكين الشباب، والأطفال من استكشاف إمكاناتهم وبناء قدراتهم، بما يحقق التطلعات الوطنية في الاستثمار في أبناء الوطن، وتعزيز هويتهم النابعة من ثقافتنا الوطنية، ليكونوا قادرين على بناء مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات».

وتابع معاليه: «نؤمن بأن الثقافة ليست فقط مجرد انعكاس لهويتنا، بل هي أداة أساسية لبناء مجتمع نابض بالإبداع والاستدامة، ومن خلال هذه الفعاليات، نجدد التزامنا بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لجميع أفراد المجتمع، حيث تلتقي المعرفة بالإبداع، لتقديم حلول مبتكرة تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز الثقافي والإبداعي».

القيم واللغة والهوية

قالت الكاتبة الدكتورة لمياء توفيق: «إن المشاركة في برنامج شتاء صندوق الوطن بمثابة فرصة مثالية للكتاب والمؤثرين للقاء بالأجيال الجديدة، ليس فقط لكي يتعرفوا من خلالهم على الكتابة ونوعيات الإبداع، ولكن أيضاً ليستلهموا من خيالهم الخصب، ورؤيتهم المختلفة التي تشكل أفكاراً جديدة يمكنها أن تضيف إلى الكاتب الكثير من الأفكار، كما أن هذه البرامج فرصة لاكتشاف المواهب، وتبادل الأفكار معهم حول موضوعات تتعلق بالهوية واللغة العربية والتراث»، مشيدة بدور صندوق الوطن في هذا المجال.

وأوضحت أن برنامج شتاء صندوق الوطن يتميز بأنه مكثف ومحدد من حيث الموضوعات والأماكن، كما أنه يركز على محتوى معرفي رائع يقدم قيمة مضافة للصغار.

وأكدت خديجة بوسلطان المشرفة على أنشطة البرنامج بأكاديمية جميس الدولية بأبوظبي حرص برنامج شتاء صندوق الوطن على اجتذاب الطلاب من ذوي الهمم لأنشطته المختلفة، لاسيما التي تتناسب مع حالة كل منهم، مؤكدة أن هناك أعداداً كبيراً منهم تم تسجيلهم من قبل أولياء الأمور في فترة ما قبل انطلاق الأنشطة، وذلك لثقتهم في شتاء صندوق الوطن والكوادر المشرفة على أنشطته كافة.