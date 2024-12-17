حمدان بن زايد: رئيس الدولة حريص على متابعة أحوال المواطنين

السلع (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في منزله بمدينة السلع.

ورحب عارف العواني بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم، والتي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي، والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.

كما زار سموه منزل المواطن غانم المزروعي، الذي أعرب عن شكره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لمنزله. وتبادل سموه الأحاديث الودية، مؤكداً سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين.

وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

وأعرب المواطنان عن سعادتهما وترحيبهما البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان شاكران اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهما في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة عموماً وأبوظبي خصوصاً وحرص سموه على التواصل الدائم معهما.

رافق سموه خلال الزيارة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.