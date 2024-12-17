«الهلال الأحمر» تفتتح الوحدة الصحية في منطقة المصينعة بحضرموت

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الوحدة الصحية في منطقة المصينعة التابعة لمديرية الريدة وقصيعر، في محافظة حضرموت اليمنية، بعد عملية ترميم شاملة تضمنت إعادة تأهيل المبنى، وتزويده بالأثاث الجديد، والمعدات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمحاليل الوريدية اللازمة.

ويأتي افتتاح العيادة، في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين اليمنيين في المناطق النائية، ضمن حملة «نبض الشرق»، التي تنفذ بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي سياق الجهود الإنسانية المستمرة، التي تبذلها «الهلال الأحمر الإماراتي»، لتعزيز الخدمات الصحية في المناطق الشرقية لمحافظة حضرموت؛ بهدف تحسين مستوى الرعاية الطبية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمرافق الصحية في تلك المناطق.

حضر مراسم افتتاح الوحدة، كل من مدير الصحة بالريدة وقصيعر، الدكتور فؤاد السهب، ومدير الوحدة الصحية بالمصينعة أمين بن سمير، الذين أشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الدعم الإنساني والصحي، مؤكدين أهمية هذا المشروع في تعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة، وتخفيف معاناة السكان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي.

وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الأشقاء في اليمن، من خلال مشاريع إنسانية وتنموية تهدف إلى تحسين جودة حياتهم، وتعزيز الاستقرار في محافظات البلاد.