اعتماد مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2025

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

واعتمد المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2025، الذي تناول بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الجهات، وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، والتنمية الاقتصادية.

ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من: الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة - نائباً للرئيس، والدكتور مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية، ويوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري، وصالح محمد الزعابي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والصادق محمود أبوسنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وجودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان، وسليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعائشة محمد بن سيفان السويدي، مدير إدارة التشريع في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ونورة عبدالله الزري، رئيس قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وحورية محمد الخيال، مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط والمتأثرة بالتخطيط في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، ويترأسها مدير الخدمات الفنية ببلدية مدينة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير الفعاليات الرياضية التي أقيمت على مستوى مدن ومناطق الإمارة.