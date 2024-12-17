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علوم الدار

النائب العام يستقبل سفير إندونيسيا لدى الدولة

حمد الشامسي خلال استقباله سفير إندونيسيا (وام)
18 ديسمبر 2024 00:53

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية آفاقه في مجال أعمال النيابة العامة.
ورحب النائب العام بالسفير الإندونيسي، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة.
حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وحسين معتوق، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، ورئيس النيابة عبيد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.

السفير الإندونيسي
إندونيسيا
الإمارات
النائب العام
حسين باجيس
حمد سيف الشامسي
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