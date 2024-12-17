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علوم الدار

آمنة الضحاك تشهد احتفال «إكبا» بمسيرة 25 عاماً من الريادة

آمنة الضحاك تتحدث خلال الاحتفال (وام)
18 ديسمبر 2024 00:53

دبي (وام)

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شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، احتفال المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، أمس، بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، بمقره الرئيسي بدبي.
حضر الاحتفال نخبة من الشخصيات، بمن في ذلك وزراء وقادة عالميون في مجال الاستدامة، إلى جانب شركاء رئيسيين أسهموا في دعم إنجازات المركز.
وأشادت معاليها بالدور المحوري لدولة الإمارات في نجاح المركز، وقالت في كلمتها خلال الحفل: إن البحث والابتكار والتعاون أمر بالغ الأهمية لتطوير وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة ومستدامة لإحداث تغيير إيجابي مستدام، مشيرة إلى أن المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» يلعب دوراً فعالاً في هذا المجال من خلال تطوير حلول زراعية ذكية مناخياً.
وقال المهندس محمد جمال الساعاتي، المستشار الخاص لرئيس البنك الإسلامي للتنمية: إنه، بهذه المناسبة، نحتفي بإسهامات «إكبا» البارزة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والاستدامة البيئية، مؤكداً أن الاستثمار المشترك بين حكومة دولة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية المركز مكّن من إحداث تحول نوعي في حياة ملايين الأشخاص، ويتطلع البنك إلى تحقيق المركز لأهدافه ضمن استراتيجيته الجديدة، والوصول إلى الاستدامة المالية وبناء المزيد من الشراكات.
وأعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي، عن خالص التهاني لهذا الصرح الرائد على إسهاماته المتميزة في مجال الزراعة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف البيئي.
ومن جانبها، أكدت رزان خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة المركز، دور المركز عبر السنين، وقالت: «على مدار 25 عاماً، رسخ «إكبا» مكانته كمركز عالمي رائد للتميز، يقدم حلولاً مبتكرة تعزز الأمن الغذائي».

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