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علوم الدار

عمار النعيمي والسفير التركي يبحثان تعزيز العلاقات وسبل توطيدها

عمار النعيمي مستقبلاً السفير التركي (وام)
18 ديسمبر 2024 00:53

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، توغاي تونشير، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.
ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير التركي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في عمله لدى الدولة، وتبادل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وتوغاي تونشير، الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
من جانبه، أثنى السفير التركي على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في شتى الميادين.
حضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وأنور شيلان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، والدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم، رئيس مكتب سمو ولي العهد، والوفد المرافق للسفير التركي، وعدد من كبار المسؤولين.

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