حمدان بن محمد: تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية الذكية

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير البنية التحتية المتقدمة وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز الخدمات اللوجستية الذكية، وتبني أحدث حلول النقل الجوي التي تعزز مكانة دبي في صدارة مدن المستقبل.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أول خدمة من نوعها في الشرق الأوسط للتوصيل باستخدام الطائرات من دون طيار، حيث دشن سموه طلب الخدمة الأول عبر المنصة المتواجدة في جامعة «روتشستر للتكنولوجيا -دبي»، التي تشكل إحدى نقاط الهبوط ضمن شبكة التوصيل المتكاملة بالطائرات من دون طيار في واحة دبي للسيليكون، فيما انطلق الطلب من إحدى نقاط التوصيل المعتمدة في الواحة.

قطاع التنقل الذكي

قال سموه: «مستمرون في دعم مقومات الاقتصاد المتنوع والمرن والرقمي للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتمكين صناعة الطيران والنقل الجوي في دبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كمحفز للبحث والتطوير وتحقيق النمو المستدام ضمن مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التنقل الذكي، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».

وبين سموه أهمية دعائم النمو الاقتصادي القائم على تبني أحدث وسائل التنقل الحضري، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار بالقول: على مدى السنوات الماضية، أطلقنا حزمة برامج تمكن تصميم وتطوير الحلول الريادية لمدن ومجتمعات المستقبل الذكية في دبي، والرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، واليوم نحصد النتائج النوعية، ونواصل المشاريع التحولية التي ستضاعف حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033.



دبي سباقة

أضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مستقبل التقنيات الروبوتية والنظم ذاتية القيادة للأغراض والخدمات التجارية والاقتصادية وتطبيقات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً نعيشه في دبي اليوم».

وذكر سموه بأن دبي كانت منذ وقت طويل الرائدة في إدراك الفرص واستشراف آفاقها مبكراً قائلاً: «دبي سباقة في تحفيز البحث والتطوير والابتكار وتفعيل فرص واستخدامات الطائرات من دون طيار في خدمة الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال واختبار حلولها وتطبيقاتها لتسهيل الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد استضافت منذ 10 سنوات جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان، لتشجيع تطبيقات هذه التكنولوجيا. واليوم دبي تكمل التجهيزات والمتطلبات لإطلاق عمليات التوصيل باستخدام الطائرات من دون طيار».

حضر الإطلاق، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وعدد من كبار المسؤولين.

دبي مختبر لتقنيات المستقبل

يأتي مشروع التوصيل باستخدام الطائرات من دون طيار بالشراكة بين كل من هيئة دبي للطيران المدني وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، حيث تضافرت الجهود لإطلاق المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تطوير المجال الجوي في واحة دبي للسيليكون واستحداث مسارات جوية خاصة ومتناغمة مع الاستخدامات الاعتيادية للمجال الجوي، ضمن المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة «دييز».



ابتكارات تبني وتنمي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الريادة المستمرة لدبي في كل ما يتعلق بقطاع الطيران والخدمات اللوجستية وتنقل المستقبل، هي نتيجة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي وضعت دبي في مصاف الوجهات الأكثر تطوراً على مستوى العالم في تقديم حلول النقل الجوي والطيران.

وكانت واحة دبي للسيليكون قد شهدت، خلال الأشهر القليلة الماضية، سلسلة من العمليات التجريبية لعمليات التوصيل باستخدام الطائرات من دون طيار للتأكد من تطبيق أعلى معايير أمن وسلامة الطيران المستحدثة لهذه العمليات.



تصميم المستقبل

أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا الإنجاز يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على الاستثمار في تصميم وتنفيذ المستقبل، ويعكس النجاحات والإنجازات البارزة التي حققتها دبي في مجال تطوير البنى التحتية، وتوفير منظومة متكاملة لدعم نمو النقل والتوصيل والخدمات اللوجستية الذكية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف: «تحرص مؤسسة دبي للمستقبل على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتسريع العمل والإنجاز في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، وسنواصل العمل مع كافة الشركاء عبر كافة مشاريعنا وبرامجنا ومبادراتنا، بما فيها ‘برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات من دون طيار’، و’برنامج دبي للروبوتات والأتمتة’، و’برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار’، لنرسخ معاً ريادة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم جاهزية لفرص المستقبل».