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علوم الدار

مهرجان ليوا الدولي.. إثارة كبيرة في منافسات الهجن

مهرجان ليوا الدولي.. إثارة كبيرة في منافسات الهجن
18 ديسمبر 2024 00:51

الظفرة (الاتحاد)

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شهد مهرجان ليوا الدولي 2025، منافسات قوية على أرض «مركاض تل مرعب»، ضمن سباقات الهجن لفئتي الحقايق واللقايا، التي أقيمت على مسافة 3 كلم، ضمن فعاليات المهرجان.
وأسفرت النتائج عن تألق العديد من المطايا، حيث انتزعت المطية «راهية» لسعيد سالم حمد أبو شقلة المري صدارة الشوط الأول بتوقيت 3:54.69 دقيقة، بينما حققت «مليح» لعلي سعيد سالم الرميثي أفضل توقيت في الشوط الثاني مسجلة 3:52.62 دقيقة.
وفي بقية الأشواط، فازت «الشبابية» لمحمد عبدالله سعيد بالحب العامري بالشوط الثالث بتوقيت 3:53.97 دقيقة، وحققت «كرار» لأحمد خلفان بخيت المزروعي صدارة الشوط الرابع بتوقيت 3:56.50 دقيقة، فيما جاءت «نجود» لناصر حمد محمد راشد العمري في المركز الأول بالشوط الخامس بتوقيت 3:55.88 دقيقة، تلتها «معزم» لطحنون محمد غدير لويهي الدرعي في الشوط السادس بتوقيت 3:55.91 دقيقة، واحتلت «مزون» لأحمد عيلان عبدالله المهيري صدارة الشوط السابع بتوقيت 3:56.22 دقيقة.
وفي أشواط اللقايا، واصلت الهجن تقديم مستويات مميزة، حيث حصدت «ناصية» لبدر حمد سعيد الجنيبي المركز الأول بالشوط التاسع بتوقيت 3:54.69 دقيقة، وفازت «الوهق» لساري الصغير سالم العامري بالشوط العاشر بتوقيت 3:53.06 دقيقة، بينما أحرزت «نوف» لخليفة محمد شاهين المرر المركز الأول في الشوط الحادي عشر بتوقيت 3:54.53 دقيقة، ليعود المرر مجدداً ويفوز بالشوطين الثالث عشر والرابع عشر مع المطيتين «رسالة» و«شباب» بتوقيت 3:53.29 و3:52.78 دقيقة على التوالي.
جاءت هذه النتائج وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور جماهيري كبير، حيث عكس السباق قيمة رياضة الهجن كتراث أصيل وركيزة أساسية في المهرجانات التراثية بالإمارات.
وتستمر منافسات بطولة هدد الحمام ضمن فعاليات المهرجان، وسط مشاركة قوية وحضور كبير من عشاق هذه الرياضة التراثية.
وشهدت البطولة منذ انطلاقتها مستويات مميزة وتنافساً كبيراً بين المشاركين.

مهرجان ليوا الدولي
سباقات الهجن
الهجن
تل مرعب
الحقايق
الحقايق واللقايا
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