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علوم الدار

منصور بن زايد: العلاقات بين الإمارات وقطر أخوية راسخة

منصور بن زايد
18 ديسمبر 2024 10:33

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والشعب القطري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

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وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس:« خالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني متمنياً لقطر مزيداً من التقدم والرخاء والعز. العلاقات بين الإمارات وقطر أخوية راسخة ونواصل العمل المشترك على تنميتها وتعزيزها من أجل كل ما يحقق الازدهار لبلدينا وشعبينا".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
قطر
تميم بن حمد
الإمارات
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