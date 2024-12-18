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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر بذكرى يوم الجمهورية

رئيس الدولة ونائباه
18 ديسمبر 2024 11:26

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الجنرال عبد الرحمن تياني.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي علي مهامان الأمين زين ، رئيس وزراء جمهورية النيجر.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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النيجر
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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