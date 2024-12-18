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علوم الدار

محمد بن راشد: نشارك قطر الحبيبة فرحتها بذكرى اليوم الوطني

محمد بن راشد
18 ديسمبر 2024 11:34

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والشعب القطري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

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وقال سموه عبر منصة إكس:" نشارك دولة قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني، ونتوجه بالتهنئة لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق، متمنين لهم دوام العزة والفخر، وأن تواصل قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، مسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات.. وأن يديم الله الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطر
الإمارات
محمد بن راشد
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