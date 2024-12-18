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علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانوناً ومرسومين بشأن «مجلس دبي للإعلام»

محمد بن راشد يصدر قانوناً ومرسومين بشأن «مجلس دبي للإعلام»
18 ديسمبر 2024 11:41

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،  قانوناً ومرسومين بشأن "مجلس دبي للإعلام" بما يتضمن توسيع دائرة اختصاصاته ليصبح السلطة المختصة في إمارة دبي فيما يتعلق بتنظيم الإعلام مع إنشاء "مكتب دبي للتصاريح الإعلامية" ونقل "لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني" إلى المجلس بمسمى جديد هو "مكتب دبي للأفلام والالعاب الإلكترونية" ... هذه القرارات تمثل دفعة قوية للمجلس لممارسة دوره على أكمل وجه بما يعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للتطوير الإعلامي مع التركيز الدائم على تنمية المواهب المحلية وجذب الاستثمارات لهذه القطاعات الحيوية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
مجلس دبي للإعلام
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