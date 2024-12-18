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علوم الدار

هزاع بن زايد يتفقد مختلف أنحاء منطقة العين

هزاع بن زايد خلال تفقد المشاريع (وام)
18 ديسمبر 2024 11:47

قال سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، إن تلبيةَ احتياجات المواطنين على قمةِ أولويات القيادةِ الرشيدةِ إذْ يشكلُ الاهتمام بالمواطنينَ وتوفير الحياةِ الكريمةِ لهم الركيزةَ الأساسيةَ في مسيرةِ التَّنميةِ المُستدامةِ، من منطلق الإيمانِ الراسخِ بأن الإنسان هو أساس التَّنمية، وبأن رفاهَه هو الهدف الأسْمى دائماً.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سموّه شملَت مُختلف أنحاءِ منطقة العين للاطلاع على أبرز المرافق المجتمعيةِ والمشاريع التَّنموية.
وشملَتْ جولة سموّه العديدَ من المشاريعِ والمَرافقِ، ومن أبرزها قصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، ومنتزه الصاروج بارك، ومنتزه مبزرة الخضراء، ومشروع واحة الجيمي، ومشروع تطوير دوار زاخر، ومشروع النود السكني، وسوق الزعفرانة، وسوق الخضارِ والأسماكِ، بالإضافةِ إلى عدد من المراكزِ التجاريةِ والمَرافقِ الرياضيةِ والمجتمعيةِ.  
وأكّدَ سموّه حرص واهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ الدولة "حفظه الله"، بمواصلةِ مسيرةِ التَّنميةِ الشاملةِ التي تشهدهَا منطقة العين وتوفيرِ الحياةِ الكريمةِ لجميعِ أبنائِهَا وتحقيقِ آمالِهمْ وطموحاتِهمْ.
كمَا أكّدَ أهميةَ العمل على مواصلةِ مسيرةِ التطويرِ التي تشهدهَا منطقة العين في مختلفِ القطاعاتِ، بهدفِ تقديمِ أفضلِ الخدماتِ وتنفيذِ المشاريع التَّنمويةِ، وفقاً لأعْلَى المعاييرِ.

وشدّدَ سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على ضرورةِ تعزيزِ قنواتِ التواصُّل مع المواطنينَ في مختلفِ مناطق العين، للتعرفِ على احتياجاتِهم، والعملِ على تلبيتِهَا بما يحقق رفاههمْ ويعزز جودة حياتِهم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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هزاع بن زايد
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