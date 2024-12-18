احتفاء باللغة العربية وتزامنا مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ييومها العالمي في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، انطلقت الدورة الثانية من مهرجان الأيام العربية الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في منارة السعديات بأبوظبي.



مهرجان يسعى إلى تسليط الضوء على التراث الغني للغة العربية وحيويتها، ويقدم منصة متنوعة تبرز أهمية اللغة العربية التاريخية وتطبيقاتها الحديثة، وتأثيرها المستمر في الفن والأدب والمجتمع العالمي.



وتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تناسب فئات المجتمع، للناطقين باللغة العربية وغير الناطقين بها، بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية متخصصة ، لمناقشة مدى تأثير اللغة العربية، لاسيما إقامة مجموعة من العروض الفنية الغنائية للعديد من الفنانين العرب والعالميين، والعروض السينمائية.









انطلاق مهرجان "أيام العربية 2024"



تقرير: سعد عبدالراضي

قراءة: حسين الطنيجي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/K8iu4bxblL — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) December 16, 2024