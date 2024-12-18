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علوم الدار

"المركز الدولي للزراعة الملحية".. ربع قرن من الجهود لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

"المركز الدولي للزراعة الملحية".. ربع قرن من الجهود لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد
18 ديسمبر 2024 12:14

احتفى المركز الدولي للزراعة الملحية في مقره الرئيس في دبي، بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، حيث نجح المركز في وضع حلول لمناطق شاسعة في العالم تواجه مشاكل التربة وندرة المياه وملوحتها، فنفذ مشاريعه التنموية وأبحاثه التي حولت التحديات إلى حلول مستدامة في أكثر من 55 دولة حول العالم.

مسيرة ناجحة قدم خلالها المركز حلولاً مبتكرة لواحدة من أكثر قضايا العالم إلحاحاً عزز فيها من منظومة الأمن الغذائي وتحسين استدامة الموارد المائية وزراعات قادرة على التكيف مع التحديات وهذه الإنجازات تحققت على أرض الواقع بفضل جهود الإمارات التي أسست للمشروع وشركاء المركز على مدار ربع قرن.

المركز أطلق استراتيجيته الجديدة حتى عام 2034، معتمداً على ما حققه من خطوات وحلول ملموسة لإدارة الملوحة والتكيف مع تغير المناخ معززاً ريادته في تطوير نظم بيئية وأساليب مبتكرة وممارسات زراعية مستدامة.

هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات تدفع بجهود المركز نحو آفاق جديدة تقدم حلولاً علمية شاملة تعالج التحديات العالمية الكبرى في قطاعي الأمن الغذائي والمائي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الدولي للزراعة الملحية
الأمن الغذائي
الزراعة الملحية
التربة
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