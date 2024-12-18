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شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى حماية الأطفال من مخاطر السقوط عبر النوافذ والشرفات

شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى حماية الأطفال من مخاطر السقوط عبر النوافذ والشرفات
18 ديسمبر 2024 14:35

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الأسر ضمن حملتها التوعوية "شتاؤنا آمن وممتع" إلى ضرورة تعزيز سلامة الأطفال وحمايتهم من حوادث السقوط من الشرفات في البنايات أو المباني السكنية مع الحرص المستمر على اغلاقها والاهتمام بمراقبتهم عند اقترابهم من النوافذ وابعاد الأثاث او أي شيء قد يمكّن الطفل من تسلق جدران الشرفات.

وحددت خمسة إرشادات ضرورية للوقاية من حوادث سقوط الأطفال من الشرفات، أولها عدم ترك الطفل بمفرده في المنزل أو الشرفة، والحرص على تركيب حاجز أكريليك على الشرفة (بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة)، مع التأكد دائماً من إغلاق باب الشرفة، وعدم فتحه إلا عند الحاجة، والحرص على وضع أقفال الأمان المناسبة للنوافذ وأبواب الشرفات، والتأكد من عدم وجود أثاث بالقرب من النوافذ أو الشرفات.


وشددت على أن سلامة الأطفال في المنازل هي مسؤولية أولياء الأمور لحمايتهم من الحوادث المؤلمة التي تتسبب في فقدان حياة الكثير من الصغار بسبب لحظة من الغفلة أو تهاون في إتخاذ ما يحمي أرواح فلذات أكبادنا.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
سقوط الأطفال من النوافذ
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